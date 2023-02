Napoli, Di Lorenzo salta l’allenamento: ecco il motivo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo salta l’allenamento della ripresa a Castel Volturno per un permesso familiare Il Napoli ha ripreso gli allenamenti al SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Dopo il blitz di sabato al “Carlo Castellani” di Empoli ed il giorno di riposo indetto da Luciano Spalletti, la squadra ha svolto la prima seduta settimanale, in preparazione della sfida di venerdì alle 20.45 contro la Lazio allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Nell’allenamento odierno assente il capitano Giovanni Di Lorenzo per un permesso familiare richiesto alla società. Prosegue invece il recupero di Giacomo Raspadori che ha svolto terapie. Giacomo Raspadori prosegue le terapie per recuperare dall’infortunio L’ufficio comunicazione ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il capitano delGiovanni Didella ripresa a Castel Volturno per un permesso familiare Ilha ripreso gli allenamenti al SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Dopo il blitz di sabato al “Carlo Castellani” di Empoli ed il giorno di riposo indetto da Luciano Spalletti, la squadra ha svolto la prima seduta settimanale, in preparazione della sfida di venerdì alle 20.45 contro la Lazio allo stadio “Diego Armando Maradona” di. Nelodierno assente il capitano Giovanni Diper un permesso familiare richiesto alla società. Prosegue invece il recupero di Giacomo Raspadori che ha svolto terapie. Giacomo Raspadori prosegue le terapie per recuperare dall’infortunio L’ufficio comunicazione ...

