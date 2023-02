Napoli, De Laurentiis ricorda Costanzo: “Grande rapporto di amicizia e rispetto” (Di lunedì 27 febbraio 2023) La notizia della morte del giornalista Maurizio Costanzo, avvenuta nella giornata di venerdì 24 febbraio, ha scosso l’opinione pubblica italiana. Arrivato per visitare la camera ardente dello storico conduttore, che si tiene nella sala della Promoteca in Campidoglio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo ha ricordato così ai microfoni dell’ANSA: “Venne a lavorare alla Filmauro nel 1981. Con lui è sempre rimasto questo Grande rapporto di amicizia e rispetto. Si è occupato di cinema, ha scritto anche per me. Maurizio se ne va, e non credevo che potesse accadere, perché con lui sembrava un sodalizio che dovesse andare avanti nel tempo, e ci eravamo ritrovati per fare qualcosa insieme. Mi dispiace“. L'articolo proviene da ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) La notizia della morte del giornalista Maurizio, avvenuta nella giornata di venerdì 24 febbraio, ha scosso l’opinione pubblica italiana. Arrivato per visitare la camera ardente dello storico conduttore, che si tiene nella sala della Promoteca in Campidoglio, il presidente delAurelio Delo hato così ai microfoni dell’ANSA: “Venne a lavorare alla Filmauro nel 1981. Con lui è sempre rimasto questodi. Si è occupato di cinema, ha scritto anche per me. Maurizio se ne va, e non credevo che potesse accadere, perché con lui sembrava un sodalizio che dovesse andare avanti nel tempo, e ci eravamo ritrovati per fare qualcosa insieme. Mi dispiace“. L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : ?? 'Mi sorprendo di chi si sorprende di questo Napoli'. ?? De Laurentiis traccia la via: 'Napoli sempre competitivo,… - DiegoDeLucaTwit : @PaPaganini Ciao Paolo. Al #Napoli fu negata la possibilità di accedere in finale di Europa League per questa roba… - Lorenzovallett7 : Un tifo identitario, quello di fede azzurra, che gode ora di 65 potenti dosi di serotonina, imparagonabili rispetto… - myownblue : @_sscn_ Il Napoli dell'era De Laurentiis ha meritato talmente tante volte di vincere lo scudetto e altrettante volt… - BerluStragi_92 : QUANDO NEL 8/2022, SCRISSI AD AMICI DI TUTTO IL MONDO, CHE FRA NOI VI ERA PURE AURELIO DE LAURENTIIS E CHE VIA INPU… -