Napoli da record, superato anche il Barcellona: la speciale classifica

Il Napoli continua a dominare la Serie A e l'ultima vittoria sul campo dell'Empoli per 2-0 (decisiva l'autorete di Ismajli e il gol di Victor osimhen, ndr) porta gli azzurri a più diciotto punti dall'Inter (battuta dal Bologna per 1-0, ndr) e dal Milan (vittorioso contro l'Atalanta, ndr). Un rendimento da record per gli uomini di Luciano Spalletti, che ormai stanno scandendo un vero e proprio countdown per la vittoria del campionato. Non impossibile, certo, ma sicuramente difficile che le inseguitrici possano raggiungere i partenopei, dato il distatto certificato dalla classifica dopo ventiquattro giornate. 

Il Barça perde contro l'Almeria: 'sorridono' gli azzurri 

Intanto, in Liga arriva una notizia che in qualche modo fa 'sorridere' il Napoli. Il Barcellona, primo in classifica...

