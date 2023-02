Napoli, Corbo: “Ha aperto un ciclo che può durare altri 3-4 anni a questi livelli” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Durante un’intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, il giornalista Antonio Corbo ha elogiato il lavoro svolto dal Napoli, non soltanto in sede di mercato ma anche per quanto riguarda la gestione della rosa: “A Napoli non va dimenticato nessuno in quest’anno straordinario, neanche il preparatore atletico. Sicuramente vanno dati grandi meriti a Spalletti, ma va ricordato anche il lavoro di Giuntoli, che per due lire ha preso Kvaratskhelia o Kim al posto di Koulibaly in pochissimo tempo. Il Napoli ha una forza rigenerativa in vista del futuro, ha aperto un ciclo che può durare altri 3-4 anni a questi livelli se farà le cose giuste. Possono ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Durante un’intervista concessa a Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione Radio Goal, il giornalista Antonioha elogiato il lavoro svolto dal, non soltanto in sede di mercato ma anche per quanto riguarda la gestione della rosa: “Anon va dimenticato nessuno in quest’anno straordinario, neanche il preparatore atletico. Sicuramente vanno dati grandi meriti a Spalletti, ma va ricordato anche il lavoro di Giuntoli, che per due lire ha preso Kvaratskhelia o Kim al posto di Koulibaly in pochissimo tempo. Ilha una forza rigenerativa in vista del futuro, haunche può3-4se farà le cose giuste. Possono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Corbo: 'Il Napoli ha aperto un ciclo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Corbo: 'Il Napoli ha aperto un ciclo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Corbo: 'Il Napoli ha aperto un ciclo' - napolimagazine : ON AIR - Corbo: 'Il Napoli ha aperto un ciclo' - apetrazzuolo : ON AIR - Corbo: 'Il Napoli ha aperto un ciclo' -