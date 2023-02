Napoli, bloccato in strada un 57enne algerino (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Decumani, a Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato un uomo a piedi che, allo loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato. I poliziotti hanno identificato l’uomo per un 57enne algerino e lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 2 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena residua di un anno, 8 mesi e 27 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Decumani, a, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato un uomo a piedi che, allo loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma è stato raggiunto e. I poliziotti hanno identificato l’uomo per une lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 2 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di-Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena residua di un anno, 8 mesi e 27 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marco47062434 : @pieropa89 @DomingoTacon @fi_ste @Ghigo_07 @realvarriale @Inter @sscnapoli @massimozampini Ovvio che ti ha bloccato… - Napolicampione3 : @jo19N26 Qua mi ha bloccato ma su insta mette delle cose solo per creare litigi tra di noi e altre tifoserie Non s… - carlitos972 : @_BrigateAzzurre Cioè tu fai reati , a te danno una penalizzazione ed io che tifo Napoli devo ammettere bene un cam… - MrSanfo : @vero_fiero Io sono stato bloccato da un palermitano che tifa Napoli... Chissà se anche lui è un insoddisfatto del sud... - jerryru34062156 : Mentre il governo Meloni spende miliardi per finanziare la guerra in Ucraina, a Napoli è stato bloccato il pronto s… -