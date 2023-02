Napoli: arrestato un 57enne per reati contro il patrimonio (Di lunedì 27 febbraio 2023) . Dovrà scontare una pena residua di un anno, 8 mesi e 27 giorni di reclusione Napoli: arrestato un 57enne. Sabato pomeriggio, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato un uomo a piedi che, allo loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma gli agenti hanno raggiunto e bloccato. Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 57enne algerino e lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 2 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena residua di un anno, 8 mesi e 27 giorni di ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) . Dovrà scontare una pena residua di un anno, 8 mesi e 27 giorni di reclusioneun. Sabato pomeriggio, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio dillo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato un uomo a piedi che, allo loro vista, ha tentato di eludere illlo ma gli agenti hanno raggiunto e bloccato. Gli operatori hanno identificato l’uomo per unalgerino e lo hannoin esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 2 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di-Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena residua di un anno, 8 mesi e 27 giorni di ...

