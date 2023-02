Napoli a +18: ecco quando potrebbe festeggiare (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Napoli viaggia a vele spedite in Serie A. La bella e convincente vittoria sull’Empoli fuori casa ha messo gli azzurri a +18 sull’Inter, che è caduta contro il sorprendente Bologna di Thiago Motta. La distanza che separa ora la prima dalla seconda della classe è decisamente considerevole, ma gli uomini di Spalletti non possono abbassare la guardia. Non è ancora detta l’ultima parola. Napoli: il calcolo-scudetto Attualmente gli azzurri sono a 18 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice Inter, e può ufficialmente partire il calcolo-scudetto. 18 punti di distacco equivalgono a sei partite in cui gli azzurri possono permettersi di perdere restando comunque in prima posizione. L’unica peculiarità, in questo caso, sarebbe che il Napoli, visto lo scontro diretto perso proprio con l’Inter per 1-0 a Milano, dovrà giocarsi lo ... Leggi su zon (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ilviaggia a vele spedite in Serie A. La bella e convincente vittoria sull’Empoli fuori casa ha messo gli azzurri a +18 sull’Inter, che è caduta contro il sorprendente Bologna di Thiago Motta. La distanza che separa ora la prima dalla seconda della classe è decisamente considerevole, ma gli uomini di Spalletti non possono abbassare la guardia. Non è ancora detta l’ultima parola.: il calcolo-scudetto Attualmente gli azzurri sono a 18 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice Inter, e può ufficialmente partire il calcolo-scudetto. 18 punti di distacco equivalgono a sei partite in cui gli azzurri possono permettersi di perdere restando comunque in prima posizione. L’unica peculiarità, in questo caso, sarebbe che il, visto lo scontro diretto perso proprio con l’Inter per 1-0 a Milano, dovrà giocarsi lo ...

