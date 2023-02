Musei e parchi gratis: l’appuntamento ritorna domenica 5 marzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il 5 marzo si rinnova l’appuntamento con domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei Musei e nei parchi archeologici statali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il 5si rinnovaconal museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni primadel mese, neie neiarcheologici statali. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NUfficiale : Tornano le domeniche al museo!! Il 5 marzo si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Minister… - uozzart : Il 5 marzo si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della cultura che consente l’i… - Elisa11926075 : RT @reggiadicaserta: #Domenicalmuseo ?????? Sono online, sulla piattaforma @TicketOneIT, i biglietti per domenica 5 marzo, l’iniziativa del @M… - AgCultNews : MiC, il 5 marzo ingresso gratuito in musei e parchi archeologici statali - alisxdoll : Purtroppo amo molto Vanessa che mi sta riempiendo di video di musei e parchi da visitare a Madrid quando andrò a trovarla, non vedo l'ora -