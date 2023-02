MSI, arriva anche in Italia la linea laptop 2023: 18 nuovi modelli per lavoro e gaming (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la presentazione al CES di Las Vegas, MSI porta finalmente in Italia i suoi nuovi portatili: 18 modelli pensati per i gamer e i creator, con qualche proposta dedicata alla produttività. Di queste 18 proposte ben 13 sono dedicate al gaming, punta di diamante dell’azienda taiwanese. Tutti i modelli da gaming montano GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 con architettura NVIDIA Ada Lovelace, alle quali MSI ha deciso di abbinare tecnologie all’avanguardia, tra cui la Modalità Grafica Discreta, il nuovo MSI center e molto altro, per soddisfare qualsiasi esigenza dell’utente. Pulse, Katana, Cyborg e Thin: la fascia medio-alta di MSISono ben 6 le diverse alternative, divise tra i modelli Pulse, Katana, Cyborg e Thin, che differiscono tra loro ovviamente per le specifiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la presentazione al CES di Las Vegas, MSI porta finalmente ini suoiportatili: 18pensati per i gamer e i creator, con qualche proposta dedicata alla produttività. Di queste 18 proposte ben 13 sono dedicate al, punta di diamante dell’azienda taiwanese. Tutti idamontano GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 con architettura NVIDIA Ada Lovelace, alle quali MSI ha deciso di abbinare tecnologie all’avanguardia, tra cui la Modalità Grafica Discreta, il nuovo MSI center e molto altro, per soddisfare qualsiasi esigenza dell’utente. Pulse, Katana, Cyborg e Thin: la fascia medio-alta di MSISono ben 6 le diverse alternative, divise tra iPulse, Katana, Cyborg e Thin, che differiscono tra loro ovviamente per le specifiche ...

