Moviola Milan - Atalanta, Mariani nessun errore: per Toloi giusto il giallo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Più che discreta la partita dell'internazionale Mariani , due episodi da attenzionare, il giallo a Toloi e un contatto in area dell'Atalanta: in entrambi i casi buona la lettura dell'arbitro di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Più che discreta la partita dell'internazionale, due episodi da attenzionare, ile un contatto in area dell': in entrambi i casi buona la lettura dell'arbitro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Moviola Milan-Atalanta, Mariani nessun errore: per Toloi giusto il giallo: Più che discreta la partita dell’intern… - GiancarloMazz18 : Moviola Milan-Atalanta: giallo al diffidato Leão, salterà la gara con la FIORENTINA. - infoitsport : Moviola Milan-Atalanta: feroci proteste per un mancato cartellino rosso - infoitsport : Moviola Milan-Atalanta: giallo al diffidato Leão, salterà la gara contro la Fiorentina - Nicco_D612 : RT @GoalItalia: Leão ammonito per proteste: era diffidato e salterà Fiorentina-Milan ?? #MilanAtalanta -