MotoGP, Meda: “Favorevole alla sprint race. Convinto che rivedremo Marquez ad alti livelli” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Guido Meda subito dopo la presentazione della nuova stagione dei motori targata Sky Sport si è fermato a rispondere a qualche domanda dei giornalisti sulla nuova annata della MotoGP, che scatterà a fine marzo con il GP del Portogallo. La novità più importante è senza dubbio quella relativa alla sprint race, che trova il favore del commentatore Sky: “Son tra quelli che ha detto sì da subito. Oltre ad essere un appassionato di motori ho un’anima che si può definire televisiva, quindi avere un format competitivo da commentare al sabato è una cosa bellissima, anche perché non stravolge tutto il resto. Poi certo, mi metto nei panni dei piloti, per i quali è un accumulo di stress in più ed è sacrosanto che i manager richiedano venga considerata come una gara in più. Ma dal nostro punto di vista èc ertamente ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Guidosubito dopo la presentazione della nuova stagione dei motori targata Sky Sport si è fermato a rispondere a qualche domanda dei giornalisti sulla nuova annata della, che scatterà a fine marzo con il GP del Portogallo. La novità più importante è senza dubbio quella relativa, che trova il favore del commentatore Sky: “Son tra quelli che ha detto sì da subito. Oltre ad essere un appassionato di motori ho un’anima che si può definire televisiva, quindi avere un format competitivo da commentare al sabato è una cosa bellissima, anche perché non stravolge tutto il resto. Poi certo, mi metto nei panni dei piloti, per i quali è un accumulo di stress in più ed è sacrosanto che i manager richiedano venga considerata come una gara in più. Ma dal nostro punto di vista èc ertamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MotoGP, Guido #Meda: 'Favorevole alla sprint race. Convinto che rivedremo #Marquez ad alti livelli. È un valore ag… - sportli26181512 : Tutte le novità nel box dello sport per la stagione 2023: Finalmente si torna in pista con Sky, che oltre a essere… - sportli26181512 : F1, la presentazione della stagione motori su Sky: tutte le FOTO dell'evento a Monza: Una giornata come sempre spec… - sportli26181512 : La nuova sigla della MotoGP su Sky firmata da Jovanotti. VIDEO: Nel corso della presentazione della stagione motori… - Pierre8244309 : Guido Meda ha annunciato che tutte le Sprint di #MotoGP saranno in chiaro su Tv8 #SkyMotori -