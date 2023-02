MotoGP, Francesco Bagnaia: “Sono contento dei primi test in Malesia, ci sono i presupposti per partire bene” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prosegue il conto alla rovescia in vista del Mondiale MotoGP 2023, che prenderà il via nel weekend 24-26 marzo a Portimao con il Gran Premio del Portogallo. L’uomo da battere ai nastri di partenza sarà inevitabilmente il campione in carica Francesco Bagnaia, reduce da una tre-giorni di test davvero molto convincente in quel di Sepang alla guida della nuova Desmosedici GP23. Il piemontese della Ducati, potendo contare su un mezzo altamente performante, punterà alla vittoria già in occasione della prima gara in Algarve e proverà a bissare il titolo iridato ottenuto nel 2022. Rispetto allo scorso campionato, Pecco dovrà fare i conti però con un nuovo compagno di squadra potenzialmente scomodo come Enea Bastianini. “Siamo carichi. Sarà una stagione particolare, per la prima volta parto da Campione del Mondo e sarà tutto ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prosegue il conto alla rovescia in vista del Mondiale2023, che prenderà il via nel weekend 24-26 marzo a Portimao con il Gran Premio del Portogallo. L’uomo da battere ai nastri di partenza sarà inevitabilmente il campione in carica, reduce da una tre-giorni didavvero molto convincente in quel di Sepang alla guida della nuova Desmosedici GP23. Il piemontese della Ducati, potendo contare su un mezzo altamente performante, punterà alla vittoria già in occasione della prima gara in Algarve e proverà a bissare il titolo iridato ottenuto nel 2022. Rispetto allo scorso campionato, Pecco dovrà fare i conti però con un nuovo compagno di squadra potenzialmente scomodo come Enea Bastianini. “Siamo carichi. Sarà una stagione particolare, per la prima volta parto da Campione del Mondo e sarà tutto ...

