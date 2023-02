Mosca: “Non ci sono le condizioni per la pace in Ucraina. La Crimea non tornerà a Kiev” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mosca – “Per ora non ci sono le condizioni per la pace in Ucraina. L’operazione militare speciale continua”. E’ quanto ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall’agenzia Tass, sottolineando tuttavia “la Russia sta considerando attentamente la proposta cinese per una soluzione negoziata del conflitto i cui dettagli dovranno essere oggetto di un’analisi approfondita”. “Qualsiasi tentativo volto a produrre un piano che avvii il conflitto su un percorso di pace merita attenzione. Consideriamo il piano dei nostri amici cinesi con grande attenzione”, ha affermato. “Per quanto riguarda i dettagli, dovrebbero essere oggetto di un’analisi approfondita, tenendo conto degli interessi delle parti, molto diverse. Questo è un processo molto lungo”, ha sottolineato Peskov. ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 febbraio 2023)– “Per ora non cileper lain. L’operazione militare speciale continua”. E’ quanto ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall’agenzia Tass, sottolineando tuttavia “la Russia sta considerando attentamente la proposta cinese per una soluzione negoziata del conflitto i cui dettagli dovranno essere oggetto di un’analisi approfondita”. “Qualsiasi tentativo volto a produrre un piano che avvii il conflitto su un percorso dimerita attenzione. Consideriamo il piano dei nostri amici cinesi con grande attenzione”, ha affermato. “Per quanto riguarda i dettagli, dovrebbero essere oggetto di un’analisi approfondita, tenendo conto degli interessi delle parti, molto diverse. Questo è un processo molto lungo”, ha sottolineato Peskov. ...

