Mosca: "Niente pace in Ucraina. Non ci sono le condizioni"

La Russia non vede le condizioni per uno "sviluppo pacifico" della situazione in Ucraina, per cui l'operazione militare russa continuerà. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Tass. Aggiungendo che "il ritorno della Crimea all'Ucraina è impossibile perché è parte integrante della Russia"

