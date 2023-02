Morto un 51enne dopo un agguato nel Catanese (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - E' Morto, subito dopo il ricovero, nell'ospedale di Acireale, un uomo di 51 anni ferito in un agguato avvenuto questa sera ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese. Si chiamava Francesco Ilardi e aveva un vecchio precedente penale per truffa. Sul fatto i carabinieri della compagnia di Acireale, assieme ai colleghi del comando provinciale stanno indagando sulle frequentazioni della vittima. Il 51enne si trovava sul marciapiede accanto ad un circolo ricreativo quando è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco. Leggi su agi (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - E', subitoil ricovero, nell'ospedale di Acireale, un uomo di 51 anni ferito in unavvenuto questa sera ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese. Si chiamava Francesco Ilardi e aveva un vecchio precedente penale per truffa. Sul fatto i carabinieri della compagnia di Acireale, assieme ai colleghi del comando provinciale stanno indagando sulle frequentazioni della vittima. Ilsi trovava sul marciapiede accanto ad un circolo ricreativo quando è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco.

