Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 febbraio 2023) E’a Mosca lo scienziato politico, ex importantedi Vladimir, poi estromesso nel 2011 eundel. La sua scomparsa all’età di 71 anni, in seguito a grave malattia, è stata resa nota da Simon Kordonsky dell’Alta scuola di economia di Mosca al quotidiano russo Vedomosti. Nato a Odessa,aveva attivamente sostenuto i politici filorussi in Ucraina, ricorda Ukrainska Pravda. Dissidente politico durante l’era sovietica,era stato esiliato nella repubblica russa orientale di Komi negli anni ottanta. Alla fine degli anni novanta diventò uno strettodi Vladimir, tramite la sua Fondazione per la ...