Morto a 95 anni Syd Fischer, il velista con 42 presenze alla Sydney-Hobart (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'australiano Syd Fischer, leggendaria figura della vela mondiale che vanta 42 partecipazioni alla Sydney-Hobart e cinque presenze in America's Cup, è Morto all'età di 95 anni. A rendere nota la notizia è stato il Cruising Yacht Club of Australia. Syd Fischer, "il più grande velista d'altura australiano" Risale al 1962 la prima partecipazione di Fischer alla Sydney-Hobart, mentre l'ultima è del 2015, alla veneranda età di 88 anni. I suoi yacht, chiamati Ragamuffin, hanno trionfato nella storica regata nel 1988 e nel 1990 in tempo reale e nel 1992 in tempo compensato. "I suoi risultati e i suoi contributi nel corso dei decenni sono ...

