Morte Francesco Vitale: si indaga per tentato sequestro, c’è un sospettato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine per fare chiarezza sulla Morte di Francesco Vitale, 45enne di origini baresi che lo scorso mercoledì è stato trovato senza vita in una pozza di sangue. I fatti sono avvenuti poco prima delle 12 ed il ritrovamento è stato effettuato nel cortile condominiale di un palazzo sito in via della Pescaia, a Roma, in zona Magliana. Roma, Francesco Vitale precipita da 20 metri e muore: si segue la pista del sequestro La Morte di Francesco Vitale e il sospettato Stando a quanto si apprende, l’uomo – pr di professione – non sarebbe precipitato dalla terrazza dello stabile in via della Pescaia 40 bensì dalla finestra di un appartamento al quinto piano. Qui vive un uomo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine per fare chiarezza sulladi, 45enne di origini baresi che lo scorso mercoledì è stato trovato senza vita in una pozza di sangue. I fatti sono avvenuti poco prima delle 12 ed il ritrovamento è stato effettuato nel cortile condominiale di un palazzo sito in via della Pescaia, a Roma, in zona Magliana. Roma,precipita da 20 metri e muore: si segue la pista delLadie ilStando a quanto si apprende, l’uomo – pr di professione – non sarebbe precipitato dalla terrazza dello stabile in via della Pescaia 40 bensì dalla finestra di un appartamento al quinto piano. Qui vive un uomo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Morte Francesco Vitale: si indaga per tentato sequestro, c’è un sospettato - Bonaventura22 : RT @EwtnItalia: Papa Francesco: 'Con il diavolo non si discute e non si negozia'. Al termine dell'Angelus, inoltre, ha ricordato il naufrag… - michelelavieri1 : RT @EwtnItalia: Papa Francesco: 'Con il diavolo non si discute e non si negozia'. Al termine dell'Angelus, inoltre, ha ricordato il naufrag… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Sulla morte del pr barese Ciccio Vitale, caduto da un palazzo alla Magliana, si indaga per omicidio e gli inquirenti hanno ind… - InfoTaunews : Commento al Vangelo del giorno di Papa Francesco #bibbia #sacrascrittura #dio #teologia #sepoltura #risurrezione… -