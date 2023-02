Morte di Francesco Vitale: l’Antimafia indaga per omicidio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si indaga per omicidio. La Morte di Francesco Vitale, il pr 45enne precipitato dal quinto piano di una palazzina di via Pescaglia nel quartiere della Magliana, a mezzogiorno di mercoledì 22 febbraio ha aperto tanti interrogativi, ma gli investigatori non sembrano avere dubbi circa il fatto che si sia trattato di un assassinio. Intervengono i magistrati dell’Antimafia Una Morte sulla quale adesso indagano anche i magistrati dell’Antimafia di Roma. Attività investigative attraverso le quali si scava nella vita del 45enne. Un pr assai noto in club esclusivi non solo d’Italia, ma di tutta Europa, che aveva probabilmente contratto alcuni debiti ed è stato coinvolto anche nel mondo della droga. Dopo aver ipotizzato un sequestro ora si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Siper. Ladi, il pr 45enne precipitato dal quinto piano di una palazzina di via Pescaglia nel quartiere della Magliana, a mezzogiorno di mercoledì 22 febbraio ha aperto tanti interrogativi, ma gli investigatori non sembrano avere dubbi circa il fatto che si sia trattato di un assassinio. Intervengono i magistrati delUnasulla quale adessono anche i magistrati deldi Roma. Attività investigative attraverso le quali si scava nella vita del 45enne. Un pr assai noto in club esclusivi non solo d’Italia, ma di tutta Europa, che aveva probabilmente contratto alcuni debiti ed è stato coinvolto anche nel mondo della droga. Dopo aver ipotizzato un sequestro ora si ...

