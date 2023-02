Morte Costanzo, patto tra Mediaset e Maria De Filippi: ecco i tagli nelle registrazioni (Di lunedì 27 febbraio 2023) E’ chiaro che la Morte di Maurizio Costanzo abbia coinvolto indirettamente anche i programmi di Maria De Filippi, i quali ricoprono buona parte della settimana delle trasmissioni targate Mediaset. Come ovvio che sia la conduttrice sarà libera di tornare non appena se la sentirà, ma nel frattempo i suoi format devono trovare una sistemazione e soprattutto una conclusione. Stando ai rumors, tra la conduttrice e i vertici dell’emittente ci sarebbe stato un patto. Morte Costanzo: il patto tra Mediaset e De Filippi Mentre si piange ancora la scomparsa di Maurizio Costanzo, sul web ci si chiede quale sarà il destino dei programmi di Maria De Filippi. Secondo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 febbraio 2023) E’ chiaro che ladi Maurizioabbia coinvolto indirettamente anche i programmi diDe, i quali ricoprono buona parte della settimana delle trasmissioni targate. Come ovvio che sia la conduttrice sarà libera di tornare non appena se la sentirà, ma nel frattempo i suoi format devono trovare una sistemazione e soprattutto una conclusione. Stando ai rumors, tra la conduttrice e i vertici dell’emittente ci sarebbe stato un: iltrae DeMentre si piange ancora la scomparsa di Maurizio, sul web ci si chiede quale sarà il destino dei programmi diDe. Secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vittorio Sgarbi: 'Non vado a un funerale dal tempo della morte di mio padre. Maurizio è… - LauraPausini : “La morte mi fa curiosità. L' unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti. Vo… - NoemiPetronzi : RT @EnricoFaraboll1: La pagina Facebook 'Massoneria Italiana' (non satirica) saluta la morte del fratello muratore Maurizio Costanzo. Solam… - Ylenz_ : Ma in casa hanno comunicato la morte di Costanzo? #donnalisi - ChiodoCarlo : Capisci che in Italia c’è un problema giornalismo quando sulla homepage del @Corriere la morte dei migranti in Cala… -