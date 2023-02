"Morte cerebrale": De Filippi e selfie, dopo la Ferilli un altro feroce attacco vip (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il caso dei selfie chiesti a Maria De Filippi alla camera ardente del marito Maurizio Costanzo ha fatto il giro d'Italia, facendo parlare (e criticare) molti protagonisti del mondo dello spettacolo per l'avvilente mancanza di rispetto e di sensibilità dimostrata dai fan, che hanno preso d'assalto una De Filippi in evidente difficoltà emotiva per il tremendo lutto che sta affrontando da venerdì. Tra i commenti più duri, senza ombra di dubbio quello di Adriana Volpe. "Se chiedete selfie ai funerali siete già cerebralmente morti", ha scritto laconicamente sulle sue Stories su Instagram la conduttrice e showgirl, ex concorrente e opinionista del Grande Fratello Vip. La Volpe poi ha voluto regalare un pensiero dolce al grande giornalista morto a Roma a 84 anni: "Sei stato sempre un amplificatore di talenti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il caso deichiesti a Maria Dealla camera ardente del marito Maurizio Costanzo ha fatto il giro d'Italia, facendo parlare (e criticare) molti protagonisti del mondo dello spettacolo per l'avvilente mancanza di rispetto e di sensibilità dimostrata dai fan, che hanno preso d'assalto una Dein evidente difficoltà emotiva per il tremendo lutto che sta affrontando da venerdì. Tra i commenti più duri, senza ombra di dubbio quello di Adriana Volpe. "Se chiedeteai funerali siete già cerebralmente morti", ha scritto laconicamente sulle sue Stories su Instagram la conduttrice e showgirl, ex concorrente e opinionista del Grande Fratello Vip. La Volpe poi ha voluto regalare un pensiero dolce al grande giornalista morto a Roma a 84 anni: "Sei stato sempre un amplificatore di talenti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... v_salvati : @giuseppelandi Quelli come te invece rovinano il mondo, dovrebbero essere internati finché morte fisica non sopragg… - Adessoperodormi : RT @ElGusty201: Commissione parlamentare d'inchiesta Covid-19. Faraone presidente, Crisanti consulente di parte! SI SONO DIMENTICATI DI… - Borimail15X : RT @ElGusty201: Commissione parlamentare d'inchiesta Covid-19. Faraone presidente, Crisanti consulente di parte! SI SONO DIMENTICATI DI… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: È stata l’#Europa una delle realtà maggiormente trasformate dalla guerra in #Ucraina. E uno dei cambiamenti più significati… - Nicola23453287 : RT @ElGusty201: Commissione parlamentare d'inchiesta Covid-19. Faraone presidente, Crisanti consulente di parte! SI SONO DIMENTICATI DI… -