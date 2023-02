Morìa di animali sul Lago di Garda: l'allerta per il virus altamente contagioso (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alcune comunità di gabbiani che vivono sulle rive del Lago di Garda, in particolare sul lato bresciano, sono state colpite dal virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Nei giorni scorsi è stato raccolto, anche in provincia di Trento, in valle dei Laghi, un gabbiano risultato poi positivo al virus dell'influenza aviaria. «Questo virus di solito non infetta l'uomo anche se sono possibili sporadici casi di infezione umana in seguito di contatti diretti con animali infetti o le loro escrezioni - fa sapere l'azienda sanitaria provinciale -. Per questo è importante adottare precauzioni nel caso del ritrovamento di uccelli morti». L'assessore all'agricoltura Giulia Zanotelli precisa che «la situazione è monitorata attraverso l'azienda sanitaria e l'Istituto zooprofilattico ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alcune comunità di gabbiani che vivono sulle rive deldi, in particolare sul lato bresciano, sono state colpite daldell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Nei giorni scorsi è stato raccolto, anche in provincia di Trento, in valle dei Laghi, un gabbiano risultato poi positivo aldell'influenza aviaria. «Questodi solito non infetta l'uomo anche se sono possibili sporadici casi di infezione umana in seguito di contatti diretti coninfetti o le loro escrezioni - fa sapere l'azienda sanitaria provinciale -. Per questo è importante adottare precauzioni nel caso del ritrovamento di uccelli morti». L'assessore all'agricoltura Giulia Zanotelli precisa che «la situazione è monitorata attraverso l'azienda sanitaria e l'Istituto zooprofilattico ...

