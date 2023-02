Monza, si fa strada l’ipotesi di un socio di minoranza per Berlusconi (CorSera) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Secondo quanto scrive l’edizione Economia del Corriere della Sera, in casa Fininvest si è aperta la riflessione sul futuro del Monza. Una delle ipotesi è quella di cercare un socio di minoranza per il club. Non si tratta di un’operazione già pronta, ma solo di valutazioni per consentire la manovra. Una strada potrebbe essere quella dell’ingresso in minoranza nel capitale del Monza attraverso un aumento di capitale riservato, con un’opzione call eventuale per poterla poi acquistare tutta oppure ricedere la quota alla famiglia. Il controllo del club, in ogni caso, resterebbe nelle mani di Silvio Berlusconi, con Galliani, amministratore delegato, che potrebbe gestire liberamente le risorse. Il quotidiano scrive che sono partiti i sondaggi di banche e potenziali ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Secondo quanto scrive l’edizione Economia del Corriere della Sera, in casa Fininvest si è aperta la riflessione sul futuro del. Una delle ipotesi è quella di cercare undiper il club. Non si tratta di un’operazione già pronta, ma solo di valutazioni per consentire la manovra. Unapotrebbe essere quella dell’ingresso innel capitale delattraverso un aumento di capitale riservato, con un’opzione call eventuale per poterla poi acquistare tutta oppure ricedere la quota alla famiglia. Il controllo del club, in ogni caso, resterebbe nelle mani di Silvio, con Galliani, amministratore delegato, che potrebbe gestire liberamente le risorse. Il quotidiano scrive che sono partiti i sondaggi di banche e potenziali ...

