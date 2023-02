Monza-Empoli: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Pur navigando in zone tranquille, le due squadre vogliono puntare a qualcosa di più importante. Monza-Empoli si giocherà sabato 4 marzo 2023 alle ore 15 presso l’UPower Stadium. Monza-Empoli: LE probabili formazioni Tra i brianzoli tornano dalla squalifica Rovella, Marlon e Birindelli, ma solo i primi due dovrebbero partire titolari. In attacco, Petagna sarà supportato da Pessina e Caprari. Anche Zanetti riavrà dalla squalifica Bandinelli e Akpa Akpro che giocheranno ai lati di Marin a centrocampo. In difesa, davanti a Vicario, agiranno Ebuehei, Ismajili, Luperto e Parisi, mentre in attacco Baldanzi sosterrà le punte Caputo e Satriano. Monza(3-4-2-1): Di Gregorio, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Pur navigando in zone tranquille, le due squadre vogliono puntare a qualcosa di più importante.si giocherà sabato 4 marzo 2023 alle ore 15 presso l’UPower Stadium.: LETra i brianzoli tornano dalla squalifica Rovella, Marlon e Birindelli, ma solo i primi due dovrebbero partire titolari. In attacco, Petagna sarà supportato da Pessina e Caprari. Anche Zanetti riavrà dalla squalifica Bandinelli e Akpa Akpro che giocheranno ai lati di Marin a centrocampo. In difesa, davanti a Vicario, agiranno Ebuehei, Ismajili, Luperto e Parisi, mentre in attacco Baldanzi sosterrà le punte Caputo e Satriano.(3-4-2-1): Di Gregorio, ...

