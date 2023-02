Monza, Berlusconi è alla ricerca di investitori per far crescere il club (Di lunedì 27 febbraio 2023) Silvio Berlusconi, presidente del Monza, è alla ricerca a di nuovi investitori per portare avanti e velocizzare la crescita del club Silvio Berlusconi, presidente del Monza, è alla ricerca a di nuovi investitori per portare avanti e velocizzare la crescita del club. Lo ha svelato l’edizione di oggi del Corriere della Sera nella sezione economia. Il team di Berlusconi si è dunque messo al lavoro per attrarre investitori interessati all’acquisto del club che può contare sull’U-Power come sponsor fino al 2062. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Silvio, presidente del, èa di nuoviper portare avanti e velocizzare la crescita delSilvio, presidente del, èa di nuoviper portare avanti e velocizzare la crescita del. Lo ha svelato l’edizione di oggi del Corriere della Sera nella sezione economia. Il team disi è dunque messo al lavoro per attrarreinteressati all’acquisto delche può contare sull’U-Power come sponsor fino al 2062. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : Mossa a sorpresa di Silvio Berlusconi: il Monza è alla ricerca di nuovi investitori - vanandrix79 : RT @TuttoMercatoWeb: Mossa a sorpresa di Silvio Berlusconi: il Monza è alla ricerca di nuovi investitori - Milannews24_com : Il #Monza di #Berlusconi alla ricerca di nuovi investitori ?? - CalcioPillole : Svolta societaria in arrivo per il #Monza? Tutti i dettagli sulle prossime mosse di Silvio #Berlusconi, patron del… - Fiorentinanews : Berlusconi si guarda intorno alla ricerca di nuovi investitori per far crescere il suo Monza -