Per 10 dei 17 capi d'imputazione inizialiè assolto. Per il resto scatta la prescrizione. D'... Giandomenico Lepore , ricordando i (bei) tempi di Calciopoli,'Purtroppo, mentre erano in ...Alessandroha rilasciato una lunga intervista a CalcioMercato.com rivelando un retroscena che riguarda il Napoli: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato ...

Moggi rivela: 'C'erano due squadre su Simeone: Napoli illuminante' AreaNapoli.it

Moggi rivela un colpo mancato: “C’era un’offerta monstre del Milan, ma …” Pianeta Milan

Moggi svela: "La Lazio ha provato a prendere Simeone, ma il Napoli ... CalcioNapoli24

Juventus, Moggi rivela: "Pronto l'inserimento di un socio italiano" TuttoJuve24.it

Moggi rivelazioni shock su Gravina. Pistocchi: “Si dimetta subito” napolipiu.com

Alessandro Moggi, procuratore sportivo, ha svelato alcuni retroscena. Ecco le sue parole a calciomercato.com: "Proposi Cristiano Ronaldo alla Lazio Mendes era un buon amico di Calleri, proponemmo ...Blog Calciomercato.com: Facciamo così. Mettiamo i fatti in ordine. In ordine cronologico. Poi vediamo se i fatti ci dicono qualcosa: se hanno ragione questi juventini a ...