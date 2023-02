Modena Vs Ascoli: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli emiliani sono in corsa per i playoff, mentre i marchigiani non sono ancora fuori dalla zona retrocessione. Modena Vs Ascoli si giocherà mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Braglia. Modena VS Ascoli: LE probabili formazioni Modena(4-3-1-2): Gagno, Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi, Magnino, Gerli, Duca, Tremolada, Falcinelli,Strizzolo. All. Tesser Ascoli(3-5-2): Leali, Adjapong, Botteghin, Bellusci, Falasco, Collacolo, Buchel, Caligara, Falzerano, Ciceretti, Mendes. All. Breda dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn mercoledì 1 marzo 2023 alle ore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli emiliani sono in corsa per i playoff, mentre i marchigiani non sono ancora fuori dalla zona retrocessione.Vssi giocherà mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Braglia.VS: LE(4-3-1-2): Gagno, Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi, Magnino, Gerli, Duca, Tremolada, Falcinelli,Strizzolo. All. Tesser(3-5-2): Leali, Adjapong, Botteghin, Bellusci, Falasco, Collacolo, Buchel, Caligara, Falzerano, Ciceretti, Mendes. All. BredaIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn mercoledì 1 marzo 2023 alle ore ...

