Modena, tribunale evacuato per allarme bomba: ordigno segnalato da telefonata anonima (Di lunedì 27 febbraio 2023) Momenti di tensione a Modena, nella mattinata di lunedì 27 febbraio, dove il tribunale è stato fatto evacuare per un allarme bomba. A riportare la notizia alcuni media locali. Secondo le prime informazioni, a segnalare la presenza del pacco sarebbe stata una telefonata anonima. Inevitabile a quel punto l’intervento della polizia e delle squadre di artificieri, nonché l’evacuazione dell'intero l’edificio. Tutte le udienze sono state sospese. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 febbraio 2023) Momenti di tensione a, nella mattinata di lunedì 27 febbraio, dove ilè stato fatto evacuare per un. A riportare la notizia alcuni media locali. Secondo le prime informazioni, a segnalare la presenza del pacco sarebbe stata una. Inevitabile a quel punto l’intervento della polizia e delle squadre di artificieri, nonché l’evacuazione dell'intero l’edificio. Tutte le udienze sono state sospese.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Allarme bomba in città, il mistero della telefonata anonima Il protocollo di sicurezza è scattato dopo la segnala… - news_modena : Allarme bomba, evacuato il Tribunale di Modena - gazzettamodena : Modena, allarme bomba in Tribunale: palazzo evacuato e corso Canalgrande chiuso al transito - faberpiredda : @Andrea_R_Modena @CarlJ2000 Per ora la posizione della Digos è chiara e lascia poco adito a interpretazioni. Se ne riparlerà in tribunale. - TgrRai : RT @TgrRaiER: Il provvedimento, chiesto dalla Procura, è stato disposto dal Gip del Tribunale di Modena #IoSeguoTgr -