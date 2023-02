Moda e acconciature, la giacca corta di Natalia Paragoni e lo chignon spettinato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ultimamente la bella Natalia Paragoni ha sfoggiato una giacca corta e questa è la vera protagonista della primavera 2023. Anche il suo chignon spettinato è sempre di tendenza e può essere scelto da molte donne. Adesso è arrivato il momento più indicato, per scoprire tutte le ultime novità della stagione più frizzante dell'anno. Novità Moda primavera 2023 Natalia ha indossato dei pantaloni davvero molto sensuali. Il capo è impreziosito da alcuni dettagli cut out e questi sono presenti sui fianchi. I pantaloni sono a vita alta e hanno la gamba leggermente svasata sul fondo. Sul capo in questione è presente un taschino frontale chiuso da una patta. Per completare l'outfit non può mancare la giacca corta. Questa ha il ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ultimamente la bellaha sfoggiato unae questa è la vera protagonista della primavera 2023. Anche il suoè sempre di tendenza e può essere scelto da molte donne. Adesso è arrivato il momento più indicato, per scoprire tutte le ultime novità della stagione più frizzante dell'anno. Novitàprimavera 2023ha indossato dei pantaloni davvero molto sensuali. Il capo è impreziosito da alcuni dettagli cut out e questi sono presenti sui fianchi. I pantaloni sono a vita alta e hanno la gamba leggermente svasata sul fondo. Sul capo in questione è presente un taschino frontale chiuso da una patta. Per completare l'outfit non può mancare la. Questa ha il ...

