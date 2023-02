Mobilità docenti 2023: meno posti per il trasferimento provinciale da sostegno a materia, ecco perché. FAQ (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il docente titolare su sostegno può chiedere il trasferimento su posto comune solo se ha superato il vincolo di permanenza su tale tipo di posto. Limiti nei trasferimenti provinciali e interprovinciali e fasi in ci si svolgono i movimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il docente titolare supuò chiedere ilsu posto comune solo se ha superato il vincolo di permanenza su tale tipo di posto. Limiti nei trasferimenti provinciali e interprovinciali e fasi in ci si svolgono i movimenti. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vincenzodedu : RT @Vera8216: @scuolainforma La #mobilità deve essere garantita a tutti. Assurdo impedire ai docenti di tornare a casa loro. Non sono i pos… - vincenzodedu : RT @ChiaraBallerin3: @TecnicaScuola Garantite a Tutti i docenti il diritto alla mobilità. No Vincoli per Tutti, trasferiti e neoassunti. - vincenzodedu : RT @Matilde82152846: @mariopittoni Sia concessa a TUTTI i docenti la possibilità di presentare domanda di mobilità, compresi i docenti che… - SerenaDP1983 : RT @Matilde82152846: @mariopittoni Sia concessa a TUTTI i docenti la possibilità di presentare domanda di mobilità, compresi i docenti che… - SerenaDP1983 : RT @ChiaraBallerin3: @TecnicaScuola Garantite a Tutti i docenti il diritto alla mobilità. No Vincoli per Tutti, trasferiti e neoassunti. -