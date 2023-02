Mobile World Congress, arrivano gli smartphone pieghevoli dal look spaziale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Al Mobile World Congress di Barcellona Honor svela il nuovo modello di punta e Honor Vs, il primo «foldable» fuori dalla Cina Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 febbraio 2023) Aldi Barcellona Honor svela il nuovo modello di punta e Honor Vs, il primo «foldable» fuori dalla Cina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniVaretto : RT @LaStampa: Magic VS, come funziona (e quanto costa) il primo pieghevole Honor per l’Italia. - MilanoFinanza : Honor lancia Magic 5 Pro e il pieghevole Magic VS anche in Italia - MilanoFinanza News - 1italiano1 : Honor, arriva in Europa Magic5 Pro e il pieghevole Magic Vs. La presentazione al Mobile World Congress di Barcellon… - CorriereLOGIN : #Honor lancia #Magic5Pro, lo smartphone che aiuta a dormire meglio (se lo usi di sera) - ElTiempo_Mx : Arranca el Mobile #WorldCongressBarcelona2023 -