Minoranze: Regione, 630mila euro per sede Primorski Dnevnik di Ts

Pordenone, 27 feb – Oggi pomeriggio l'assessore regionale alle Autonomie locali con delega alle lingue minoritarie ha visitato la storica sede del Primorski Dnevnik, quotidiano di Trieste in lingua slovena, dopo gli interventi di ristrutturazione finanziati dall'Amministrazione regionale mediante i fondi statali derivanti dalla legge nazionale 38/2001 che prevede norme a tutela della minoranza linguistica slovena presente in Friuli Venezia Giulia. Un importo complessivo di 630mila euro per opere volte a garantire la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dei locali di via Montecchi. Lavori improntati primariamente al miglioramento dell'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza dei locali. I lavori, come ha ricordato l'assessore regionale alle Autonomie locali, ...

