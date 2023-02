Ministro Israele: "Contro terroristi servono eliminazioni mirate" (Di lunedì 27 febbraio 2023) "I capi delle organizzazioni terroristiche vanno abbattuti con eliminazioni mirate". Lo ha dichiarato il Ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, nel corso di una visita vicino a Nablus, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) "I capi delle organizzazioniche vanno abbattuti con". Lo ha dichiarato ildella Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, nel corso di una visita vicino a Nablus, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gianl1974 : 1/3 ???????? Israele non ha ancora aiutato l'Ucraina con un sistema di allarme per attacchi aerei, - l'ambasciatore ucr… - flapox : #Israele secondo l'ex ministro delle finanze #AvigdorLieberman, la spesa statale per finanziare le diverse esigenze… - cdghietta : RT @flapox: In #Israele c'è un ministro della sicurezza nazionale, #itamarbengvir che prima di essere eletto per fare il ministro era stato… - flapox : In #Israele c'è un vice ministro di estrema destra, tale #avimaoz talmente misogino da opporsi al servizio militare… - flapox : In #Israele c'è un ministro della sicurezza nazionale, #itamarbengvir che prima di essere eletto per fare il minist… -