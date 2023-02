Minacce al sindaco Mastella, la nota di solidarietà di Vincenzo Sguera (Azione) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Come segretario provinciale di Azione e come consigliere comunale esprimo la più totale vicinanza e solidarietà al sindaco di Benevento Clemente Mastella e alla sua famiglia per le Minacce ricevute”. Così in una nota stampa Vincenzo Sguera, segretario provinciale di Azione. “Quando un rappresentante delle istituzioni è vittima di intimidazioni è doveroso da parte di tutte le forze politiche stringersi al suo fianco. Occorre alzare un muro contro chi prova a inquinare il dibattito pubblico con comportamenti vilii, intollerabili ed estranei alla dialettica democratica. Su queste vicende non possono esistere “parti” e distinzioni”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Come segretario provinciale die come consigliere comunale esprimo la più totale vicinanza ealdi Benevento Clementee alla sua famiglia per lericevute”. Così in unastampa, segretario provinciale di. “Quando un rappresentante delle istituzioni è vittima di intimidazioni è doveroso da parte di tutte le forze politiche stringersi al suo fianco. Occorre alzare un muro contro chi prova a inquinare il dibattito pubblico con comportamenti vilii, intollerabili ed estranei alla dialettica democratica. Su queste vicende non possono esistere “parti” e distinzioni”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... canale58 : Sannio - Minacce a Mastella, assessori e gruppi di maggioranza: 'Solidarietà al Sindaco, respingere clima d'odio e… - canale58 : Sannio - Minacce al sindaco Mastella, indagini della Digos - TV7Benevento : POST CON MINACCE SU FACEBOOK CONTRO SINDACO MASTELLA. NON ESCLUSA LA PISTA ANARCHICA - - rasialsuolo : RT @Libero_official: Il terrorista, mai pentito,# Abatangelo va al Cpa di #Firenze per presentare un libro su un’organizzazione rivoluziona… - ottopagine : Post di minacce su facebook per il sindaco Mastella #Benevento -