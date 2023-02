Milleproroghe | Confindustria Nautica | “Dopo richiami Quirinale chiediamo dl riforma organica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) –il richiamo del Presidente della Repubblica alla necessità di regolare le concessioni demaniali con organiche normative di settore e non attraverso decreti omnibus come il, in considerazione dell’urgenza di trovare soluzioni e di evitare tensioni con la Commissione Ue,rivolge un pressante appello al Premier, Giorgia Meloni, affinché emani un decreto legge di riassetto della normativa., in particolare, si legge in una nota, “richiede di intervenire sul Codice della Navigazione, valorizzando le norme che per decenni hanno regolato secondo principi di evidenza pubblica e trasparenza le concessioni della portualità turistica, e di sanare le incongruenze della legge Concorrenza 2022”. Le norme della legge ...