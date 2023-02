(Di lunedì 27 febbraio 2023)il richiamo del Presidente della Repubblica alla necessità di regolare le concessioni demaniali con organiche normative di settore e non attraverso decreti omnibus come il, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Milleproroghe, Confindustria Nautica: “Dopo richiami Quirinale chiediamo dl riforma organica” - fisco24_info : Milleproroghe, Confindustria Nautica: 'Dopo richiami Quirinale chiediamo dl riforma organica': (Adnkronos) - Dopo i… - TV7Benevento : Milleproroghe, Confindustria Nautica: 'Dopo richiami Quirinale chiediamo dl riforma organica' -… - PressMareItalia : Confindustria Nautica: concessioni demaniali, dopo i richiami del quirinale chiediamo a Meloni un decreto legge di… - Italiavela : Confindustria Nautica, Concessioni Demaniali: urgente un decreto legge di riassetto dopo il richiamo del Presidente… -

...organiche normative di settore e non attraverso decreti omnibus come il, in considerazione dell'urgenza di trovare soluzioni e di evitare tensioni con la Commissione Ue,...Leggi Anche, Mattarella promulga con riserve: 'Norme disomogenee in contrasto con la ... a margine del convegno Onda d'urto balneari in mobilitazione a cura di Assobalneari...

Milleproroghe, Confindustria Nautica: "Dopo richiami Quirinale ... Adnkronos

Confindustria Nautica: chiede a Meloni Dl riforma organica ... Borsa Italiana

Confindustria Nautica, monito al Governo: Subito il riassetto delle ... Il Denaro

Milleproroghe, il grido d’allarme di Confindustria Nautica: “A rischio i porti turistici” Genova24.it

Milleproroghe: Confindustria nautica, porticcioli risorsa Paese Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Dopo il richiamo del Presidente della Repubblica alla necessità di regolare le concessioni demaniali con organiche normative di settore e non attraverso decreti omnibus come il Millepror ..."Abbiamo appreso dalla stampa che la conversione in legge del decreto Milleproroghe, che prorogherebbe ancora - almeno fino al 31 dicembre 2024 - le attuali concessioni balneari in Italia, è stata pro ...