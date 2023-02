(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) –il richiamo del Presidente della Repubblica alla necessità di regolare le concessioni demaniali con organiche normative di settore e non attraverso decreti omnibus come il, in considerazione dell’urgenza di trovare soluzioni e di evitare tensioni con la Commissione Ue,rivolge un pressante appello al Premier, Giorgia Meloni, affinché emani un decreto legge di riassetto della normativa., in particolare, si legge in una nota, “richiede di intervenire sul Codice della Navigazione, valorizzando le norme che per decenni hanno regolato secondo principi di evidenza pubblica e trasparenza le concessioni della portualità turistica, e di sanare le incongruenze della legge Concorrenza 2022”. Le norme della legge ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Milleproroghe, Confindustria Nautica: “Dopo richiami Quirinale chiediamo dl riforma organica” - fisco24_info : Milleproroghe, Confindustria Nautica: 'Dopo richiami Quirinale chiediamo dl riforma organica': (Adnkronos) - Dopo i… - TV7Benevento : Milleproroghe, Confindustria Nautica: 'Dopo richiami Quirinale chiediamo dl riforma organica' -… - PressMareItalia : Confindustria Nautica: concessioni demaniali, dopo i richiami del quirinale chiediamo a Meloni un decreto legge di… - Italiavela : Confindustria Nautica, Concessioni Demaniali: urgente un decreto legge di riassetto dopo il richiamo del Presidente… -

...organiche normative di settore e non attraverso decreti omnibus come il, in considerazione dell'urgenza di trovare soluzioni e di evitare tensioni con la Commissione Ue,...Leggi Anche, Mattarella promulga con riserve: 'Norme disomogenee in contrasto con la ... a margine del convegno Onda d'urto balneari in mobilitazione a cura di Assobalneari...

Milleproroghe, Confindustria Nautica: "Dopo richiami Quirinale ... Adnkronos

Confindustria Nautica: chiede a Meloni Dl riforma organica ... Borsa Italiana

Confindustria Nautica, monito al Governo: Subito il riassetto delle ... Il Denaro

Milleproroghe, il grido d’allarme di Confindustria Nautica: “A rischio i porti turistici” Genova24.it

Milleproroghe: Confindustria nautica, porticcioli risorsa Paese Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Dopo il richiamo del Presidente della Repubblica alla necessità di regolare le concessioni demaniali con organiche normative di settore e non attraverso decreti omnibus come il Millepror ..."Abbiamo appreso dalla stampa che la conversione in legge del decreto Milleproroghe, che prorogherebbe ancora - almeno fino al 31 dicembre 2024 - le attuali concessioni balneari in Italia, è stata pro ...