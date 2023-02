“Mille lettere per la pace”, l’iniziativa FIDAE (Di lunedì 27 febbraio 2023) “La pace deve diventare una competenza e non rimanere un sentimento. Per questo costruire percorsi di pace significa comprendere la necessità di un’educazione integrale che promuova conoscenze, competenze, stili personali e sociali tesi a raggiungere il medesimo obiettivo. La pace può definirsi anche essere in pace, fare pace, mantenere la pace, cercare la pace”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Ladeve diventare una competenza e non rimanere un sentimento. Per questo costruire percorsi disignifica comprendere la necessità di un’educazione integrale che promuova conoscenze, competenze, stili personali e sociali tesi a raggiungere il medesimo obiettivo. Lapuò definirsi anche essere in, fare, mantenere la, cercare la”. L'articolo .

