Milinkovic | «Vi svelo il nostro obiettivo | al gol preferirei…»

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Sergej-Savic, centrocampista della Lazio, nel pre partita della gara contro la Sampdoria Sergej-Savic ha parlato a Lazio Style Channel prima di Lazio-Sampdoria. PAROLE – Ilè quello di arrivare tra le prime quattro in classifica, lo dico da sempre. Abbiamo sbagliato molte partite contro squadre più piccole di noi, ma oggi giocheremo contro una formazione forte: la Sampdoria sta giocando bene, noi dovremo fare una bella prestazione. Un gol come regalo di compleanno? Preferisco i tre punti; se segno sono contento ma per andare in rete c’è tempo, l’importante è vincere questa sera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Uno degli ex della sfida in programma lunedì sera all'Olimpico tra Lazio e Sampdoria è Vladimir Jugovic che ha presentato la sfida, aprendo anche il cassetto dei ricordi.Ritorno alla vittoria per la Lazio in campionato che contro la Salernitana del nuovo tecnico Paulo Sousa, in occasione della giornata numero ventitré di campionato, ha dovuto fare a meno di Sergej ...