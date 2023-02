Milinkovic-Savic: «Obiettivo quarto posto, vogliamo dormire tranquilli» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sergej Milinkovic-Savic torna a parlare ai microfoni di Sky Sport della partita odierna tra Lazio e Sampdoria. Un solo Obiettivo per il centrocampista dei biancocelesti. CHAMPIONS LEAGUE – La lotta per la Champions League si fa serrata dopo la sconfitta dell’Inter con il Bologna, Milinkovic-Savic parla così della sua Lazio su Sky Sport: «Oggi per il mio compleanno una bella vittoria così possiamo andare a dormire tranquilli. L’Obiettivo è arrivare assolutamente tra le prime quattro. Abbiamo sbagliato molte partite contro le squadre più piccole, però oggi dobbiamo pensare che giochiamo contro una squadra forte che gioca bene. Dobbiamo fare una bella prestazione. Il vero Milinkovic-Savic non è ancora tornato, sto ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sergejtorna a parlare ai microfoni di Sky Sport della partita odierna tra Lazio e Sampdoria. Un soloper il centrocampista dei biancocelesti. CHAMPIONS LEAGUE – La lotta per la Champions League si fa serrata dopo la sconfitta dell’Inter con il Bologna,parla così della sua Lazio su Sky Sport: «Oggi per il mio compleanno una bella vittoria così possiamo andare a. L’è arrivare assolutamente tra le prime quattro. Abbiamo sbagliato molte partite contro le squadre più piccole, però oggi dobbiamo pensare che giochiamo contro una squadra forte che gioca bene. Dobbiamo fare una bella prestazione. Il veronon è ancora tornato, sto ...

