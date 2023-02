Milano | trovato corpo carbonizzato sotto a un cavalcavia

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il cadaveredi un uomo è stato riieri sera, poco prima delle 21, in via Corelli a. Ad avvisare la polizia del ritrovamento sono stati i militari dell’esercito. Ilè stato ria un, non lontano dal Cpr, dove alcuni senzatetto avevano allestito un rifugio che la sera prima era stato interessato da un incendio, che aveva richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Ed è stato proprio un clochard ad avvisare i militari, che quindi si sono rivolti agli agenti della questura. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Volante e gli agenti della polizia scientifica, oltre al medico legale. Le indagini sono tuttora in corso per risalire all’identità della vittima. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il corpo sarebbe rimasto lì per quasi 24 ore, fino a quando un clochard ha segnalato ai militari la presenza del cadavere. Un uomo - la cui identità non è ancora nota - è stato morto domenica sera in uno stabile abbandonato al civico 28 di via Corelli, di fronte al Cpr. L'allarme è scattato verso le 21, quando un senzatetto ha avvicinato gli uomini dell'Esercito che

