Milano | rinvenuto corpo carbonizzato in via Corelli | indagini in corso

(Di lunedì 27 febbraio 2023), 27 feb. (Adnkronos) - Il cadaveredi un uomo è stato ritrovato ieri sera, poco prima delle 21, in via. Ad avvisare la polizia del ritrovamento sono stati i militari dell'esercito. Ilè stato ritrovato sotto a un cavalcavia, non lontano dal Cpr, dove alcuni senzatetto avevano allestito un rifugio che la sera prima era stato interessato da un incendio, che aveva richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Ed è stato proprio un clochard ad avvisare i militari, che quindi si sono rivolti agli agenti della questura. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Volante e gli agenti della polizia scientifica, oltre al medico legale. Lesono tuttora inper risalire all'identità della vittima.

A oggi sono una cinquantina i cadaveri non identificati rinvenuti nella sola città di Milano. Sono 136 in tutta la Lombardia. Ci sono indizi, segni particolari, ritrovamenti, ma nessuno si è mai fatto ...Si tratta di un 31enne milanese uscito ieri e ritrovato in provincia di Como e di due trentenni di Bergamo, precipitati da una vetta in provincia di Lecco ...