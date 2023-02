Milano Fashion Week AI 2023 2024: tendenze moda e fashion reviews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Life&People.it Dopo una settimana intensa passiamo in rassegna le fashion reviews e i trend delle sfilate appena concluse, il decalogo di delle tendenze moda donna della Milano fashion Week AI 2023 2024 appena terminata. La moda sembra tornata ai ritmi serrati di una volta e i brand alla costante ricerca di un equilibrio fra novità e tradizione. Direttori creativi da poco al timone di maison italianissime come Marco De Vincenzo – Etro e il giovane Maximilian Davis – Ferragamo hanno confermato il proprio valore dando spazio a un vero e proprio cambio di rotta. Sensualità e sartorialità sono alcuni dei punti chiave di questa fashion ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 27 febbraio 2023) Life&People.it Dopo una settimana intensa passiamo in rassegna lee i trend delle sfilate appena concluse, il decalogo di delledonna dellaAIappena terminata. Lasembra tornata ai ritmi serrati di una volta e i brand alla costante ricerca di un equilibrio fra novità e tradizione. Direttori creativi da poco al timone di maison italianissime come Marco De Vincenzo – Etro e il giovane Maximilian Davis – Ferragamo hanno confermato il proprio valore dando spazio a un vero e proprio cambio di rotta. Sensualità e sartorialità sono alcuni dei punti chiave di questa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... noemiofficial : Bella Milano e la Fashion Week ma stasera si sta a casa a vedere @OfficialASRoma #RomaSalzburg #asroma Forza Rom… - borghi_claudio : Arrivato a Milano, fashion week, un mondo a sé, incurante dell'universo attorno. - Daninseries : La grande assente della Milano Fashion Week - infoitcultura : Il quarto giorno della Milano Fashion Week, eventi e sfilate di oggi, attesa per Dolce&Gabbana, Scervino e Missoni - infoitcultura : Come si abbinano i jeans secondo i look street style della Milano Fashion Week -