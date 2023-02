Milano-Cortina | Salvini “Stiamo correndo per realizzare i cantieri”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 febbraio 2023) VENEZIA (ITALPRESS) – “Grande soddisfazione perchè se avessimo ascoltato i gufi, i menagramo e i professionisti del No non saremmo qua e non sareste qua perchè le Olimpiadi non sarebbero qua nel 2026. Fortunatamente arriveranno milioni di turisti e miliardi di incassi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, a margine della riunione della cabina di regia sulle olimpiadi di2026, che si è svolta a Venezia.“e l’Italia saranno all’attenzione di tutto il mondo, ci saranno Olimpiadi e Paralimpiadi che permetteranno anche di adeguare l’abbattimento di barriere archiettoniche in gioielli come l’Arena di Verona – ha proseguito -.perin tempo utile ...