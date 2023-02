Milano Cortina | Salvini | ' se avessimo ascoltato gufi Olimpiadi non sarebbero in Italia'

(Di lunedì 27 febbraio 2023), 27 feb.(Adnkronos) - "Se, i menagramo e i professionisti del no, non saremmo qua e non sareste qua perché lenoninnel 2026". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo, al termine della cabina di regia sulle opere infrastrutturali legate alleinvernali2026 che si è tenuta a Venezia, nella sede della Giunta regionale del Veneto. "Fortunatamente -afferma- arriveranno milioni di turisti e miliardi di incassi;e l'saranno all'attenzione di tutto il mondo e ci saranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... neveitaliasport : RT @neveitalia: Deromedis, l'uomo dei sogni azzurri pensando a Milano Cortina: 'Ho colto il primo di tre grandi obiettivi' #freestyle #free… - neveitalia : Deromedis, l'uomo dei sogni azzurri pensando a Milano Cortina: 'Ho colto il primo di tre grandi obiettivi'… - discoradioIT : Le #Olimpiadi di #Milano #Cortina, riunione della cabina di regia. Si discute della pista di pattinaggio sul ghiacc… - confcommveneto : Al centro del confronto con @zaiapresidente: - l’autonomia; - il PNRR e il Superbonus; - le Olimpiadi di Milano-… - virgil816 : @animarossonera @SimoneCristao @CalcioFinanza Milano-Cortina è nel 2026, non fai in tempo a ristrutturare lo stadio… -

E Sboarina ha altri dossier importanti, come i consigli su cosa portare nella cabina di regia per l'Olimpiade invernale2026. Italia Generazione Tommasi: giovani leader crescono. A ...: 'Fiducia per ghiaccio a Rho Fiera' Intanto proseguono i lavori anche in vista delle Olimpiadi. 'Oggi (lunedì 27 febbraio) abbiamo un incontro di cabina di regia' su- ...

Milano-Cortina 2026: il pattinaggio a Rho, una quarta scelta tutta ... Mi-Tomorrow

Milano-Cortina 2026, Malagò: “Ora Torino può tornare in corsa” la Repubblica

Olimpiadi Milano Cortina 2026, Malagò: probabile uso impianti ... Sportitalia

Olimpiadi Milano – Cortina 2026 Libera

Milano Cortina: Salvini, ‘se avessimo ascoltato gufi Olimpiadi non ... Il Sannio Quotidiano

che vale ancor di più in una Regione che guarda in chiave promozionale anche ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. A fronte del contributo pubblico che metteremo a disposizione del ...Il sindaco di Milano ha parlato a margine di un evento in Comune: "Le due società verranno da me per fare un po' di chiarezza". E su Milano-Cortina: "Fiducioso che le gare di velocità sul ghiaccio sar ...