Milano-Cortina, Abodi: "La cabina di regia lavora in armonia" VENEZIA – "Il primo dato che va sottolineato è l'armonia che c'è attorno al tavolo, ognuno con le sue competenze e i suoi ruoli". Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine della cabina di regia sulle infrastrutture delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina che si è svolta a Venezia, a Palazzo Balbi. "Oggi abbiamo ospitato questa seconda cabina di regia e dal un punto di vista dell'operatività si è fatto molto. Per quanto riguarda le opere olimpiche sul fronte Cortina-Dolomiti siamo sul pezzo e sui termini previsti", ha invece dichiarato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

