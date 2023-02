Milano-Cortina 2026, Salvini: “Grande occasione per l’Italia, stiamo correndo per realizzare impianti” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il vicepremier ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della riunione della cabina di regia sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 svoltasi a Venezia, ha commentato l’esito dell’incontro: “Grande soddisfazione perché se avessimo ascoltato i gufi, i menagramo e i professionisti del No non saremmo qua e non sareste qua perché le Olimpiadi non sarebbero qua nel 2026. Fortunatamente arriveranno milioni di turisti e miliardi di incassi”. “Milano, Cortina e l’Italia saranno all’attenzione di tutto il mondo, ci saranno Olimpiadi e Paralimpiadi che permetteranno anche di adeguare l’abbattimento di barriere architettoniche in gioielli come l’Arena di Verona. stiamo correndo ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il vicepremier ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, a margine della riunione della cabina di regia sulle Olimpiadi disvoltasi a Venezia, ha commentato l’esito dell’incontro: “soddisfazione perché se avessimo ascoltato i gufi, i menagramo e i professionisti del No non saremmo qua e non sareste qua perché le Olimpiadi non sarebbero qua nel. Fortunatamente arriveranno milioni di turisti e miliardi di incassi”. “saranno all’attenzione di tutto il mondo, ci saranno Olimpiadi e Paralimpiadi che permetteranno anche di adeguare l’abbattimento di barriere architettoniche in gioielli come l’Arena di Verona....

