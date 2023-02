“Milan Vince | Abbiamo dato Tutto il Nostro Meglio”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Atalanta sconfitta daldi Pioli Una sconfitta amara per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che dopo aver perso la partita di domenica contro il Lecce, cade anche al Meazza contro il. Una partita che ha visto i rossoneri trionfare con una sfortunata autorete di Musso e con lo scavino di Messias nel finale. Una partita che ha fatto sentire la differenza di dimensione tra le due squadre, come ha affermato Gasperini: “L’Atalanta ha, ma la dimensione deldi stasera era superiore alla nostra”. Una partita che ha messo in luce le difficoltà dei bergamaschi, che non sono riusciti a creare pericoli per i rossoneri. Una partita in cui non hanno reso alneanche i singoli: “Non so se Lookman ripeterà il girone d’andata a livello di gol, Hojlund sta crescendo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ??#Milan, Panchina d'Oro 2021/22, vince Stefano #Pioli - AnfetaMilan : @armadillozzo Vabe sarà mica bello il Milan di Pioli. Però quando vince gasa - Lovo_official : RT @agad85: Quanto si dorme bene quando vince il Milan... Buonanotte milanisti?????? ???????? #SempreMilan - infoitsport : Il Milan vince e aggancia l’Inter al secondo posto! Atalanta impalpabile - tommasocoggiola : Serata particolare: Messi segna il 700esimo gol Jake Paul perde il match di boxe I Lakers vincono rimontando 30 pun… -

Ilfa incetta di occasioni e al 71' ne avrebbe un'altra clamorosa per mettere ancora più in discesa la sfida: Theoun rimpallo sulla linea di fondo offrendo a Leao, che a sua volta ...Ilfa incetta di occasioni e al 71' ne avrebbe un'altra clamorosa per mettere ancora più in discesa la sfida: Theoun rimpallo sulla linea di fondo offrendo a Leao, che a sua volta ...

San Siro resta maledetto: l’Atalanta non c’è, il Milan vince 2-0 BergamoNews.it

Milan-Atalanta in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Fanpage.it

Serie A, il Milan vince 2-0 sull’Atalanta Fiorentina.it

Il Milan vince e convince contro l'Atalanta. Hernandez vuole il suo gol, Maignan non deve parare TUTTO mercato WEB

Theo Hernandez alza la testa e avvisa gli avversari: 'Sta tornando il ... Calciomercato.com

LONDRA (Inghilterra) - Il derby promuove il Tottenham e apre ufficialmente la crisi del Chelsea. Gli Spurs vincono per due a zero rafforzando il quarto posto in classifica, i Blues incassano la second ...Tra i due 16 anni di differenza, ma non solo: il francese è un vincente che sa fare tutto in area, il danese è il prototipo della punta moderna ...