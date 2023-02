Milan, tutto fermo per Leao (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il ds del Milan, Frederic Massara lo ha confermato, lo stesso Leao lo ha ribadito e Ibrahimovic lo ha fatto capire con una singola smorfia.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il ds del, Frederic Massara lo ha confermato, lo stessolo ha ribadito e Ibrahimovic lo ha fatto capire con una singola smorfia....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - acmilan : Our deepest condolences go to Ilario Castagner's loved ones. Player, coach, and gentleman. È stato l'allenatore de… - AntoVitiello : Ottime notizie per #Maignan, oggi tutto in gruppo. Anche #Florenzi oggi in gruppo, #Bennacer e #Calabria personalizzato sul campo #Milan - sportli26181512 : Milan, tutto fermo per Leao: Il ds del Milan, Frederic Massara lo ha confermato, lo stesso Leao lo ha ribadito e Ib… - infoitsport : Milan-Atalanta 2-0, Agresti: “Ora è tutto un altro Milan” -