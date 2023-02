Milan | Theo Hernandez | “Stiamo tornando Autogol di Musso? No | gol mio”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) “Abbiamo vissuto un periodo complicato, maildi prima”. Queste le parole di, ai microfoni di Dazn, al termine della gara vinta dalcontro l’Atalanta, per 2-0. “di? Io lo conto come un gol mio. Devo dire grazie a Giroud, che mi ha dato la palla, poi ho visto l’opportunità e ho tirato – ha aggiunto l’esterno francese -. Maignan è tornato e ha fatto una grande partita. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita e vincerla” SportFace.

Il Milan è tornato a fare il Milan. Theo Hernandez è tornato a fare il Theo Hernandez. Finalmente. Il vero Milan è tornato con il miglior Theo Hernandez. Theo Hernandez a DAZN: 'Stiamo tornando ad essere il Milan di prima'. Autogol di Musso? No, lo conto come gol mio. È tornato Tonali, che mentalmente è sempre stato presente nelle ultime tre sfide, ma che fisicamente è stato finalmente recuperato.

Milan-Atalanta 2-0. Gol: 41' st Leao. Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias (dal 44' st Saelemaekers), Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz (dal 29' st De Ketelaere), Leao (dal 44' st Rebic). Maignan 6: non deve sporcare i guantoni perché l'Atalanta non calcia mai in porta. Ma il suo ritorno è importante. Theo Hernandez 7,5: quando vede l'Atalanta decide di tornare al suo livello migliore.

Di seguito le ultime dai campi su Milan-Atalanta, raccolte dagli inviati di TMW: Milan-Atalanta - Domenica 26 febbraio, ore 20.45, stadio Meazza Arbitra.Una sola grande novità di formazione per il Milan rispetto all’ultimo turno di campionato: in porta torna Mike Maignan. Lo ha annunciato ieri Pioli. Per il resto tutto confermato a partire dalla difes ...